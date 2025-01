Warum Eltern in Schulen ständig Bargeld abgeben

Die Täter spazieren nachts in Schulen, brechen Türen auf und rauben ein paar hundert Euro aus den Klassenkassen – so geschehen am Wochenende etwa in der Mittelschule Riedau. Wie die „Krone“ berichtete, wird OÖ derzeit von einer Einbruchsserie in Schulen und Kindergärten heimgesucht.