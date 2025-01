Wo es schon jetzt Geld für Kinderbetreuung gibt

Es ist eines der meistdiskutierten Vorhaben im neuen blau-schwarzen Regierungsprogramm: Eltern, die ihr Kind zu Hause anstatt in der Krippe betreuen, finanziell zu entschädigen. In einer steirischen Gemeinde ist das schon Realität. Aber es gibt auch Kritik an der geplanten „Herdprämie“, die Frauen in alte Rollenbilder dränge.