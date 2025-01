Kupferdiebstahl-Serie aufgeklärt: Täter in U-Haft

Nach einer Einbruchsserie in Lagerstätten eines Infrastrukturkonzerns konnte die Polizei zwei Verdächtige ausforschen. Die polnischen Männer, beide in Deutschland lebend, sollen elf Diebstähle in Salzburg, Oberösterreich, Niederösterreich, der Steiermark und Wien begangen haben, berichtet die Polizei in einer Aussendung.