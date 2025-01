Gas geben mit E-Scooter endete für Frau fatal

Am Montag gegen 14.30 Uhr lenkte die 34-jährige Tirolerin den E-Scooter auf der Schulgasse in Zirl in Fahrtrichtung Süden. Laut eigenen Angaben versuchte sie, die Geschwindigkeit des Gefährts zu erhöhen, wodurch sie vermutlich stürzte und mit der linken Körperseite auf die Fahrbahn fiel.