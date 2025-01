Aufgeheiterte Stimmung trotz klirrender Kälte

Bitterkalt war es am Montagmorgen um 10 Uhr, als SW Bregenz in Neu Amerika auf dem schneefreien, aber pickelharten Kunstrasen in die Frühjahrsvorbereitung startete. Trotz der eisigen Temperaturen, die mit Fortdauer des Trainings dank der eintreffenden Sonne angenehmer wurden, war die Stimmung bei den Schwarz-Weißen aufgeheitert. Erstmals nach über drei Wochen mit individuellen Trainingsplänen wieder einen Ball am Fuß, das genießt jeder Kicker. Trotzdem wurde konzentriert und intensiv trainiert. „Am Samstag ist schon der erste Test gegen Altach, in etwas mehr als zwei Wochen ÖFB-Cup gegen den WAC. Wir müssen die Zeit gut nützen“, sagt Trainer Regi van Acker, „die Spieler haben ihre Hausaufgaben in der Pause gemacht, es war eine gute erste Einheit.“