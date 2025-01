Zählstelle für Pfand geht erst 2026 in Betrieb

Knalleffekt in Vorchdorf! Die Recycling Pfand Österreich verschiebt den Start der Zählanlage für Plastikflaschen und Aludosen auf 2026. „Die Prozesse für die Logistik, die Zählung und Sortierung sind aufgebaut und startklar. Die Sortieranlage wird aktuell umgebaut und geht 2026 in Betrieb. Bis zur Fertigstellung gibt es eine Übergangssortierung in Niederösterreich“, heißt es dazu in einer Stellungnahme der Geschäftsführer Monika Fiala und Simon Parth.