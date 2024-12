Zum Start des neuen Pfandsystems droht Chaos

In Schönwies wurde nach heftigen Anrainer-Protesten die mündliche Verhandlung für die Inbetriebnahme verschoben. Auch in Vorchdorf ist das Projekt ins Wanken geraten. „Es ist fraglich ob, bei den bestehenden Mängeln rund um die Betriebsgenehmigung, dieser Standort überhaupt jemals in Betrieb gehen wird“, meint Wolfgang Ettinger von der Bürgerliste. Zusätzlich hat der Gemeinderat in Vorchdorf ein Fahrverbot für Lkw über 3,5 Tonnen auf den Güterwegen, die als Zufahrt zur Zählstelle dienen sollen, beschlossen. „Auch verschärft ein massiver Widerstand der Anrainer die Situation zusätzlich“, so Ettinger.