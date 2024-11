Großbetrieb in der Pampa statt im Betriebsgebiet

Die Pläne für die Errichtung eines Zählsystems für Plastikflaschen und Getränkedosen sorgen in Vorchdorf für eine Welle der Empörung. Mit der Einführung des neuen Pfandsystems ab 1. Jänner 2025 soll am Ortsrand täglich von Montag bis Freitag und bei Bedarf auch am Samstag Gebinde angeliefert, gezählt, verpackt und zur Wiederverwertung abtransportiert werden.