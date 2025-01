Betrüger war in Heimat, kassierte hier Sozialhilfe

Dass er es mit der Wahrheit nicht ganz so genau nimmt, beweist ein 58-Jähriger am Montag am Landesgericht St. Pölten schnell. Denn gleich fünf Vorstrafen waren dem Angeklagten entfallen. Als Herr Rat ihm diese in Erinnerung ruft, versucht sich der Ganove mit angeblichen Freisprüchen herauszureden. Doch die Strafregisterauskunft kennt kein „Pardon“. So gehen Verurteilungen wegen ausstehender Alimente-Zahlungen, Sachbeschädigung und fahrlässiger Körperverletzung auf das Konto des gebürtigen Kosovaren.