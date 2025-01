Eine Milliarde Kosten – aber wenig Kontrolle

Der private Kindergartenträger Perlenmeer ist insolvent, die Standorte im Westen und Norden der Stadt seit Montag geschlossen – wir berichteten. Für 60 der 200 Kinder, die ihren Platz verloren haben, konnte die Stadt über das Wochenende bereits Ersatz finden. Auch wenn bei Perlenmeer laut Behörde alles korrekt abgelaufen ist, sind andere Kindergartenpleiten zu Krimis ausgeartet, wo Millionen von Fördergeld wohl missbräuchlich in Luxusautos, privaten Immobilien, Reitpferden und Marmorbrunnen versenkt worden sind. Zwei herausragende Beispiele sind die Fälle Minibambini und Alt Wien. In beiden Causen laufen Gerichtsverhandlungen. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.