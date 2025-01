Bereits 300 Nordkoreaner im Ukraine-Krieg gefallen

Zuvor hatte der NIS am Sonntag bestätigt, dass das ukrainische Militär die beiden Nordkoreaner am Donnerstag in der russischen Region Kursk gefangen genommen habe. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj veröffentlichte in Onlinemedien Fotos von zwei verletzten Männern mit asiatischen Gesichtszügen.