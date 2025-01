SW Bregenz geht mit Selbstvertrauen ins Frühjahr

Renan ging, Umjenovic kehrt zurück

Den Abgang von Goalgetter Renan muss SW verkraften , der Brasilianer wechselte in der Pause in seine Heimat in die vierte Liga. „Darum schauen wir uns nach einer oder zwei Verstärkungen um“, sagt Van Acker, „wir werden in den nächsten Wochen einige Testspieler anschauen.“ Bauen kann er bald wieder auf Verteidiger Stefan Umjenovic, der nach seinem Kreuzbandriss vom vergangenen Juli auf sehr gutem Weg ist. „Stefan ist ein echter Profi, er hat sehr hart gearbeitet. Ich hoffe, dass er Ende Februar die ersten Minuten spielen kann“, freut sich der Coach über die Rückkehr des Abwehrchefs.