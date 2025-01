Offiziell: Sturms Biereth stürmt nun im Fürstentum

„Gehen diesen Weg weiter“

Sturms Wirtschaftsboss Thomas Tebbich: „Wie immer in dieser Situation schlagen zwei Herzen in der Brust. Einerseits herrscht natürlich Stolz, einen weiteren Transfer in einer für den SK Sturm lange nicht erreichbaren Größenordnung getätigt zu haben, andererseits verfolgen wir selbstverständlich weiterhin sehr hohe Ziele und verlieren einen wichtigen Spieler. Dennoch bestätigt uns dieser Transfer einmal mehr in unserem eingeschlagenen Weg und motiviert uns, diesen weiterzugehen.“