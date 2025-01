Blau-schwarz-grüne Koalition? | Steirischer Brauch

Blau-schwarz-grüne Koalition? Nach dem Scheitern des türkis-rot-pinken Zuckerls nun womöglich eine blau-schwarz-grüne Koalition: Nein – das ist wohl nicht einmal in der Steiermark vorstellbar. Schlicht auch, weil es gar nicht nötig ist: FPÖ und ÖVP verfügen in ihrer im Dezember geschmiedeten Landes-Koalition ohnehin über eine satte Mehrheit im Landtag. Aber dennoch bemerkens- und beachtenswert, wie angeregt beim Steirerball in der Wiener Hofburg trotz der aktuell so angespannten politischen Atmosphäre so verschiedenfarbige Akteure wie die beiden grünen Noch-Bundesregierungsmitglieder Werner Kogler und Leonore Gewessler mit dem neuen blauen Landeshauptmann Mario Kunasek und seinem schwarzen Vorgänger und nunmehrigen 2. Landtagspräsidenten Christopher Drexler plauderten. Und damit bei allen Unterschiedlichkeiten in den Parteiprogrammen wie Persönlichkeiten die so wichtige Gesprächsbereitschaft über Parteigrenzen bewiesen.