Spannende digitale Projekte gesucht

„Wir müssen die Digitalisierung weiter vorantreiben, um als Wirtschaftsstandort Schritt zu halten“, erklärt der zuständige Landesrat Marco Tittler, der auf die unterschiedlichsten Initiativen verweist, die Vorarlberg in Sachen Digitalisierung vorwärts bringen sollen, etwa der Ausbau der Digital Factory oder auch die Ansiedelung der HSG in Dornbirn. Im Rahmen der HSG-Kooperation tragen die Vorarlberger Partner in den nächsten Jahren insgesamt zehn Millionen Euro bei. Mit dieser Partnerschaft wurden zwei Dozenturen geschaffen, die zu den Themen „Big Data Infrastructures“ und „Embedded Sensing Systems“ forschen und lehren werden.