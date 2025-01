Steiermark: Diese Mega-Baustellen warten 2025

Mehr als 250 Millionen Euro investiert die Asfinag heuer ins steirische Autobahnnetz. In Graz wird eine Murbrücke abgerissen, beim Bosrucktunnel die Mautstelle erneuert, in Gleisdorf entsteht eine Bushaltestelle an der A2 – und zwei Mega-Projekte auf der Pack und am Semmering starten. Plus: Was auf den Landesstraßen und in Graz geplant ist.