Trump inszenierte Obdachlose offenbar als Fans

In Dänemark werden Trumps Aussagen sehr ernst genommen. Die Regierung von Ministerpräsidentin Mette Frederiksen unterrichtete am Donnerstagabend die Spitzen der Parlamentsparteien in der Angelegenheit. Danach sagte Frederiksen vor Reportern, dass man ein Gespräch mit Trump vorgeschlagen habe, sie aber damit rechne, dass es erst dazu kommen werde, nachdem der Republikaner am 20. Jänner in seinem Amt vereidigt worden ist.