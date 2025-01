USA will Grönland: Wenn NATO gegen NATO kämpft

Seit ihrer Gründung 1949 galt die NATO als Garant für Sicherheit in Europa. Ihr zentrales Prinzip, geregelt in Artikel 5 des NATO-Vertrags: Ein Angriff auf ein Mitglied wird als Angriff auf alle betrachtet. Doch was passiert, wenn ein Mitgliedsstaat selbst zum Aggressor wird und ein anderes Bündnismitglied angreift? Die jüngste Rhetorik des designierten US-Präsidenten Donald Trump, der den Einsatz militärischer Gewalt gegen Grönland, dänisches Territorium und damit NATO-Mitglied, nicht ausschließen wollte, wirft genau diese Frage auf.