Auf winterlicher Straße von Fahrbahn abgekommen

Eine 25-Jährige war am Donnerstag mit ihrem Auto samt Beifahrer (22) in Bartholomäberg mit überhöhter Geschwindigkeit auf der L188 in Fahrtrichtung Schruns unterwegs. Aufgrund des Tempos und der winterlichen Straßenverhältnisse kam die Frau plötzlich von der Fahrbahn ab und verunfallte.