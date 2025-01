Aggressiver Dieb bedroht Ladenpersonal mit dem Tod

Ein 22-jähriger Mann versuchte am Donnerstagabend in einem Bekleidungsgeschäft in der Wiener Innenstadt, unbemerkt zu stehlen. Als er dabei erwischt wurde, eskalierte die Situation. Er soll anschließend nicht nur einen Sicherheitsmitarbeiter attackiert, sondern auch weiteres Ladenpersonal mit dem Tod gedroht haben.