Ortschefs machen gegen „Transithölle“ mobil

Ein Drama, das seinesgleichen sucht.“ So kommentierte die FPÖ den Status quo der A3. „Während unsere ungarischen Nachbarn ihre Autobahn pünktlich bis an die Grenze fertigstellen, endet die burgenländische A…3 irgendwo bei Eisenstadt. Eine halbe Autobahn, ein halber Nutzen“, kritisierte der FPÖ-Landesobmann Alexander Petschnig. Den Preis für die „katastrophale Infrastrukturpolitik“ zahle die Bevölkerung in Klingenbach, Schattendorf und allen anderen Grenzorten, die täglich in einer Blechlawine zu ersticken drohe. FPÖ-Spitzenkandidat Norbert Hofer erachtet den Lückenschluss als dringend notwendig, der Ausbau der A3 sei längst überfällig.