Meloni dementiert Starlink-Abkommen mit Musk

Oppositionsparteien fordern Meloni zum Bericht vor Parlament auf

Die Oppositionsparteien haben Meloni aufgerufen, vor dem Parlament über angebliche Verhandlungen mit SpaceX zu berichten. Das Starlink-Projekt ist bei der Opposition umstritten, weil Italien sich damit weitgehend an die US- und Musk-Technologie binden würde, während in der EU noch über den Aufbau eigener Techniken diskutiert wird.