Wie vor einem Jahr: Bulls-Goalie Tolvanen netzte

Für die rund 2700 Zuschauer in der Eisarena gab es den Leckerbissen zum Schluss: Atte Tolvanen schoss den Puck – die Ungarn hatten ihren Keeper Reijola vom Eis genommen – über die gesamte Eisfläche, versenkte ihn bei 58:58 Minuten zum 4:1-Endstand. „Das kommt auf die Situation an, ich habe in der Mitte keinen Druck bekommen, habe geschossen“, war der kurz vor Weihnachten eingebürgerte 30-Jährige gebürtige Finne happy. Und wiederholte damit das Goalie-Kunststück, das ihm schon am 3. Jänner 2024 (3:1 daheim gegen Linz) gelungen war. „Es war ein gutes, solides Spiel von uns, wir hatten auch noch mehrere Chancen“, sah Tolvanen den ersten Heimsieg 2025.