Saalbachs „Wetterfee“ verspricht Sonnen-WM

Vier Wochen verbleiben bis zum Start der Ski-Weltmeisterschaft in Saalbach-Hinterglemm. Bart Gensbichler ist dabei nicht nur Hausherr und Chef über die sportlichen Belange, sondern auch Hausherr und Wetterfee. Denn in Erinnerung an die WM 1991 hofft er auf strahlenden Sonnenschein.