6:0! KAC zerlegt VSV im Derby in alle Bestandteile

From mit Rakete

Und genau in dieser Tonart ging‘s auch im zweiten Drittel weiter! Nach nur 18 Sekunden tauchte KAC-Kapitän Hundertpfund alleine vorm Tor auf, sein Schuss wurde aber drüber gewehrt. Das 4:0 in Minute 24 wurde erst mit eineinhalb Minuten Verspätung anerkannt: Der Däne From zieht erneut über die Seite runter, zündet eine unglaubliche Rakete ab – und scheinbar von der Querlatte flog der Puck wieder raus. Der Video-Review der Schiedsrichter zeigte aber, dass der Puck von der Querverstrebung im Tor rausgeprallt ist. Und nur knapp eine Minute später staubte KAC-Stürmer Schwinger (ebenso sein zweiter Treffer in dieser Partie!) vorm Villacher Gehäuse zum 5:0 ab.