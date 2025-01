Dressel zu 1860? „Ich fühle mich beim GAK wohl“

Doch was sagt der Spieler selbst dazu? „1860 ist immer eine Option. Dort bin ich groß geworden und der Klub ist immer in meinem Herzen. Dass man Kontakt hat, ist da selbstverständlich“, meint Dressel, der aber auch klarstellt: „Ich denke nicht über einen Wechsel nach. Ich fühle mich in Graz wohl und bin glücklich.“ Ein Nachsatz mit Aber: „Im Fußball weiß man nie, was passiert. Schauen wir einmal.“