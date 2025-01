„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Die Malinois-Mischlingshündin Aponi kam im Juli 2024 zur Welt. Sie ist aufgeweckt, freundlich und voller Abenteuerlust. Am besten wäre Aponi in einer Familie aufgehoben, die genauso viel Freude an der Bewegung hat wie sie. Gemäß ihrer Rasse ist die Hündin intelligent und will beschäftigt werden. Mit Artgenossen kommt sie super zurecht, Katzen muss sie erst kennenlernen. Tel.: 0664/5415079.