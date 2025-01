Kater „Lucky“ nach Schwarzfahrt wieder daheim

Bei Kater „Lucky“ ist der Name Programm. Der Vierbeiner war in Klam in ein Firmenauto geklettert und damit ins zehn Kilometer entfernte Grein gereist. Eine Woche musste das Tier in dem abgestellten Fahrzeug ausharren. Als der Lenker die Tür schließlich öffnete, konnte der Kater zwar entkommen, verkroch sich aber sofort im Motorraum.