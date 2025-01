So geht es nach Bissattacke mit „Ernie“ weiter

Die gute Nachricht zuerst: Die siebenjährige Vivian, die am Neujahrstag in Kirchberg ob der Donau vom Nachbarhund angefallen und gebissen worden war, ist wieder daheim. „Sie konnte aus dem Spital entlassen werden“, bestätigt man seitens des Kepler-Klinikums in Linz. Bekanntlich hatte Rottweiler „Ernie“ die Schülerin am Neujahrstag schwer verletzt, als sie am Garten vorbeiging, wo die zehnjährige Tochter des Besitzers gerade „Sitz und Platz“ mit dem Vierbeiner übte.