Jeder zweite Ukrainer vertraut Selenskyj noch

Kämpfe als Einflussfaktor?

Im Westen und Zentrum des Landes ist die Zustimmung laut KIIS größer als im Osten und Süden der Ukraine, wo am heftigsten gekämpft wird und die Armee zuletzt immer mehr Land an die vorrückenden russischen Truppen abgeben musste. Mit dem bevorstehenden Präsidentenwechsel in den USA ist zudem die weitere Unterstützung des bisher wichtigsten Verbündeten fraglich.