Krise ohne Ende: Wie man jetzt Jobs retten könnte

„Viele Mitarbeiter wissen nicht, ob sie am Montag noch einen Job haben, das sorgt für Unsicherheit“ – mit dieser Aussage lässt Mattighofens Bürgermeister Daniel Lang tief blicken, wie nahe die Maßnahmen beim Motorradhersteller vielen gehen. Wer in die Stadt kommt, kommt an KTM nicht vorbei: ob direkt im Zentrum mit dem Museum, der KTM-Motohall, oder dann eben bei der Zentrale und den Produktionshallen oder auch bei den Logistik- und Ausbildungsstandort im Umkreis.