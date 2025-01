Lähmende Ungewissheit vor nächster Kündigungswelle

Abstimmung über Sanierungsplan am 25. Februar

Am 24. Jänner steigt die Prüfungstagsatzung beim Landesgericht in Ried im Innkreis, am 25. Februar wird über den Sanierungsplan abgestimmt – während diese Termine im Zuge der Insolvenzverfahren bei der KTM AG, der KTM Components GmbH und der KTM Forschungs & Entwicklungs GmbH in Stein gemeißelt sind, ist vieles andere nicht auf den Tag festgelegt. Das gilt auch für den Beginn der zweiten Kündigungswelle, die im Zuge der Pleite nun in den nächsten Tagen anrollen wird.