OÖ: FP-Politiker bereit für höchste Ämter im Staat

Schon lange vor der Nationalratswahl im Herbst kursierte in der FPÖ eine Liste, auf der auch die Namen einiger Oberösterreicher zu finden waren. Wenn sich die Freiheitlichen mit der ÖVP auf eine Zusammenarbeit einigen, könnten sie also zum Zug kommen und höchste Ämter in der Bundesregierung bekleiden. Etwa die Linzerin Susanne Fürst, die als enge Vertraute von Parteiobmann Herbert Kickl gilt, oder der Schörflinger Apotheker Gerhard Kaniak, den viele als nächsten Gesundheitsminister sehen.