Eiskunstläuferin Schaller hat Saisonziel vor Augen

Zwei Wochen Weihnachtsferien bedeuten für SSM-Sportler nicht Erholung, sondern: Endlich mal mehr Zeit für Training! „Ich habe mich gut vorbereitet. Leider war ich kurz krank, aber jetzt passt es wieder“, berichtet Eiskunstläuferin Flora Schaller. Der nächste Bewerb ist nämlich von hoher Bedeutung: In Sofia (Bul) geht es ab Freitag um nichts weniger als die Qualifikation für die Junioren-WM – ein großes Saisonziel der 18-Jährigen. „Ich war noch nie bei einer Junioren-WM, von daher wäre es mega cool.“ Zudem könnte es ein guter Abschluss für die Salzburgerin sein. Denn das Nachwuchstalent, das heuer bereits in manchen Wettkämpfen in der allgemeinen Klasse startet, verlässt die Junioren nach Ende der Saison komplett. „Es wäre daher ein sehr schöner Abschluss!“ Dass sie mit den Erwachsenen mithalten kann, hat sie schon bewiesen. Bei den Staatsmeisterschaften holte sie Platz zwei.