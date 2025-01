Mit der neuen Segel-Partnerin funkte es sofort

Vor einigen Wochen trennten sich die Segler Lukas Haberl und Tanja Frank. Das Nacra-17-Duo holte bei den Olympischen Spielen 2024 einen 15. Platz und geht nun getrennte Wege. Der Salzburger Haberl hat sich nun für eine neue Partnerin entschieden, mit der er die Qualifikation für Olympia 2028 in Los Angeles erreichen will: Clara Stamminger. Die beiden trainieren bereits seit zwei Monaten zusammen und verstehen sich blendend: „Ich bringe mittlerweile viel Erfahrung auf dem Nacra 17 mit, beginne nicht bei null und das alles kann sich schnell zu einem erfolgreichen Projekt entwickeln, davon bin ich überzeugt. Aber ich weiß auch, dass es ein harter Kampf wird – in alle Richtungen“, sagt der Wahl-Salzburger, der für den UYC Mondsee startet.