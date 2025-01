Vorbereitung für Ski-WM biegt in die finale Phase

Electric Love Festival zu Gast bei der Ski-WM

Für das Fanerlebnis wird auf 900 Metern vom Busterminal Hinterglemm durchs Ortszentrum bis zum Zielstadion alles vorbereitet: Essen, Trinken, Unterhaltung – das Ganze von 8 Uhr früh bis 20 Uhr am Abend. „Außer an vier Abenden: da geht die Party bis 22 Uhr“, verrät Breitfuss. Am 6., 8., 11. und 13. Februar treten auf der Bühne auf der Medal-Plaza (dort werden die Medaillen verliehen) große Acts auf.