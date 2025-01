Wegen Kickls FPÖ: ÖVP-Urgestein droht mit Austritt

„Demokratieriskierende Situation“

Die Folge, so Fischler: „Wir sind in eine sehr demokratieriskierende Situation geraten.“ Hinzu komme, dass die Geschehnisse vom Ausland aus beobachtet würden – zulasten von Österreichs Prestige, wie der frühere Minister meint. Er schließe „nicht aus, dass wir irgendwann in den Geschichtsbüchern lesen werden, dass der Beginn des Jahres 2025 der Beginn der Dritten Republik in Österreich war. Mit Blau-Türkis könnte sie beginnen“.