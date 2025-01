Am Rande der Staatskrise | Kein Kurz

Der designierte ÖVP-Chef ist designierter Vizekanzler in einer blau-türkisen, eher blau-schwarzen Regierung. Wenn Bundespräsident Alexander Van der Bellen Herbert Kickl 100 Tage nach dessen Wahlsieg doch noch mit der Regierungsbildung beauftragt. Wenn Kickl danach mit der ÖVP handelseins wird. Aber das, so viel ist klar, wäre billig. Alle hätten es freilich noch viel billiger haben können: Hätte der Präsident – wie gewöhnlich – gleich den Wahlsieger beauftragt, dann könnte die neue Regierung schon am Lösen der Problemberge in unserem Land arbeiten. So aber haben viele verloren. Nur einer nicht: Genau jener, dessen Sieg man unter allen Umständen, mit allen Mitteln verhindern wollte: Herbert Kickl steht seit gestern an der Schwelle zum Ziel. Und die „Krone“-Redaktion hat nicht nur den ganzen Sonntag lang laufend berichtet (wie wir es auch heute, am Feiertag, tun), sondern, weil heute keine gedruckte Zeitung erscheint, eine 30-seitige Extraausgabe in ePaper-Form aus dem Boden gestampft. Schauen Sie sich das an.