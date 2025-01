Politbeben: Wie steirische Landesspitze reagiert

FPÖ-Landeshauptmann Mario Kunasek beurteilt wenig überraschend den möglichen Regierungsauftrag für Herbert Kickl positiv. Auf Instagram schreibt er über seinen Parteikollegen, dass es mit Kickl an der Spitze der Bundesregierung möglich sein werde, „die großen Themen unserer Zeit in Angriff zu nehmen und im Sinne Österreichs an guten Lösungen zu arbeiten“: „Die Herausforderungen sind groß, deshalb brauchen wir auch in der Steiermark rasch entsprechende Ansprechpartner auf Bundesebene!“ Nun heiße es, endlich zu arbeiten, denn Zeit sei schon genug vergeudet worden.