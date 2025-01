Neuer Mieter in ehemaligem Kika-Gebäude

In das ehemalige Kika-Gebäude in Saalfelden soll eine Filiale des Werkzeughändlers Zgonc einziehen. Das Unternehmen wirbt bereits mit einem Start im kommenden Herbst. Es würden Arbeitskräfte gesucht. Die derzeitige Widmung als Bau-, Möbel- und Gartenmarkt ermöglicht der Handelskette den Standort in Saalfelden.