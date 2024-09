Saalfelden sagt knapp „Ja“ zum neuen Kika-Projekt

Das seit Juli 2023 leerstehende Kika-Gebäude wird mit Leben gefüllt. Die Gemeindevertreter der Pinzgauer Stadt stimmten am Montagabend denkbar knapp für eine Umwidmung: mit 13 gegen 11 Stimmen. Damit ist der Weg frei für die zwei Pinzgauer Unternehmer Patrick Müller und Klaus Wallner ihr Zukunftsprojekt zu erfüllen. In einer ersten Reaktion zeigten sich die beiden gegenüber der „Krone“ erfreut: „Das ist auch ein Zeichen an die Bürger und Unternehmer. Es zeigt, dass Saalfelden Mut hat, Veränderungen zu ermöglichen.“