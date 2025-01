Krisengipfel: Die Koalition steht auf der Kippe

Auch der Rest der Zuckerl-Koalition droht am Samstag, oder spätestens am Sonntag zu zerbrechen. Seit Samstagmittag versuchen ÖVP-Chef Karl Nehammer und Andreas Babler zwar bei einem Krisengipfel noch zu retten, was zu retten ist. Die Lage erscheint aber aussichtslos. Auch erste Personaldebatten werden bereits geführt.