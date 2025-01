ÖVP-Landeschef überrascht mit Ansage zu Steuern

Haslauer, der in Salzburg mit der FPÖ eine Landesregierung bildet, ist aktuell Vorsitzender der Landeshauptleutekonferenz. Im Ö1-Interview am Samstag betonte er nun, dass es „ein rasches Vorgehen“ in Hinblick auf die Regierungsbildung benötige: „Insgesamt stand der Weg schon auf Lösung“, meinte er zur Lage vor dem Absprung der NEOS.