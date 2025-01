Vogl nach Zuckerl-Aus: Einige in ÖVP für Kurz

Die Gerüchte um eine mögliche Rückkehr von Ex-Kanzler Sebastian Kurz in die Politik reißen nicht ab, vorallem nach dem Platzen der Dreierkoalition. „Krone“- Innenpolitik-Journalist Erich Vogl zeigt sich wenig überrascht: „Es gibt nicht unwichtige Leute in der ÖVP, die sagen: Na bitte, dann gehen wir in Neuwahlen und holen wir den Kurz zurück. Der hat uns schon einmal zu enormen Wahlsiegen verholfen.“