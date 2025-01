Nach dieser Maxime lebte mein Vater. Darum beeilte er sich, kurz nach Neujahr die lieben Verwandten mit Glückwünschen zu überschütten. Einige unliebsame waren auch darunter, nämlich jene, von denen er etwas wollte. Also stellte er eine gut durchdachte Ausflugstour nach Koblach und in den Bregenzerwald zusammen, wo die Verwandtschaft residierte. Für uns Kinder waren es unfassbar langweilige Nachmittage. Das endlose Geschnatter der Erwachsenen, die steinhart gewordenen Kokoskekse, die man nicht mehr sehen konnte und an denen wir uns die Zähne ausbissen, die kostbare Ferienzeit, die durch das sinnlose Rumhocken in fremden Stuben buchstäblich zwischen den Fingern zerrann. Also vertrieben wir uns die Zeit mit ein bisschen „Gschänden“, schlichen in die Gaden und auf die Dachböden der Verwandtschaft, um zu schauen, was es da so zu entdecken gab.