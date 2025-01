Schreckmoment bei „Jänner“: Splitter im Auge!

Crash mit Leitpfosten

Trotzdem hat nach der Marathon-SP in Unterweißenbach, die mit 21,30 km beinahe an WM-Läufe herankommt, alles von Hermann Neubauer gesprochen. Denn der Salzburger hatte einen Leitpfosten gerammt, wobei die Windschutzscheibe zersprang und ein paar Splitter sogar in seinem Auge landeten.