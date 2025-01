Rallye-Fans und Elektroauto kämpften mit Schnee

Während Luca Waldherr mit den schwierigen Bedingungen am besten zurechtkam und mit 1,7 Sekunden Vorsprung auf Vierfach-Champ und Neo-Hyundai-Pilot Simon Wagner, der bei seiner Heimrallye ja noch nie gewinnen konnte, in den zweiten Tag geht, hatten viele Zuschauer weniger Spaß. Denn über 100 Privat-Pkw steckten auf einem Hang in Hörzenschlag fest und mussten von der Freiwilligen Feuerwehr Haid, die mit 45 Mann und zwei Autos im Einsatz war, befreit bzw. abgeschleppt werden.