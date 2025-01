Wenn Tollerei auf hochkarätige Artistik trifft

Nur wer bereit ist zu scheitern, kann triumphieren

Zwischen grandiose und perfekt durchchoreografierte Szenen, in denen die Artisten (Jacob Randell, Alyssa Moore, Lachlan Harper, Annalise Moore, Andre Augustus, Axl Osborne, Kyran Walton, Chase Levy) sich scheinbar mühelos übereinander stapeln, ineinander verkeilen und durch die Luft schleudern, mischen sich in „10.000 Hours“ auch Szenen, in denen sie (wie in einem öffentlichen Training) neue Tricks probieren und dabei auch Platz fürs Scheitern finden. Denn nur wer bereit ist zu scheitern, der kann auch triumphieren.