Admira baut mit Last-Minute-Sieg Vorsprung aus

Beim FAC waren die Niederösterreicher in der 22. Runde der 2. Fußballliga drauf und dran, ebenfalls Punkte abzugeben, jubelten in der Nachspielzeit aber noch über Christoph Knasmüllners Siegestreffer zum 2:1 (1:0). Damit baute die Admira den Vorsprung auf ihren ersten Verfolger SV Ried auf vier Punkte aus. Ried hatte am Freitag gegen Amstetten nur 1:1 gespielt.