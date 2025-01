Cybertruck-Explosion in Las Vegas war wohl Suizid

Matthew Livelsberger war 37 Jahre alt und Mitglied in der Eliteeinheit Green Berets. Unter anderem war er in Afghanistan im Einsatz. Nach Angaben von Sheriff Kevin McMahill verbrachte er die meiste Zeit auf einem Stützpunkt im US-Staat Colorado sowie in Deutschland. Im Rahmen eines genehmigten Urlaubs kehrte er in die USA zurück.